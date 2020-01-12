هل أخذا دوقا ساسكس قرارهما المفاجئ إستدراكاً لقرار الأمير تشارلز بطردهما؟

ميرنا وليد - بيروت - تكثر الأخبار والمعلومات التي تتداول عن قرار دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ المفاجئ بالتخلي عن مهامهما الملكية، وجديدها ما تمّ تداوله عن أنهما أخذا هذا القرار إستدراكاً لقرار كان سيأخذه ​الأمير تشارلز​ والد الأمير هاري بطردهما من العائلة الملكية البريطانية.

وبحسب مجلة Women's Day، فقد ذكرت أن الأمير تشارلز كان يفكر بطرد هاري وماركل من العائلة الملكية البريطانية، بسبب إستيائه منهما كونهما لا يستشيرانه كثيراً في قراراتهما.

وأضافت المجلة أن إستياء الأمير تشارلو يعود للإجازاة الطويلة التي يأخذها الدوقان ويكتفيان بإخبار الملكة إليزابيث الثانية فقط.

ولكن في المقابل، نفى موقع Gossip هذه المعلومات، ونقل عن مصدر مطلع قوله أنه لا صحة للحديث عن وقوع مشادة كلامية بين الدوقين والامير تشارلز وتخطيط الأخير لطردهما.

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