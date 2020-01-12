ميرنا وليد - بيروت - تواجدت الفنانة التونسية ​لطيفة​ مع الفنانة المصرية ​أنغام​ خلال حضورهما إحدى المناسبات، ونشرت الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لقائهما وتبادلهما الحديث.

وقالت لطيفة في الفيديو الذي ظهرت فيه بصحبة أنغام: "القمر دي، دي قمر في قلبها وفي جمالها، أحلى قلب على فكرة، ودي نجمتي المفضلة".

ويظهر في الفيديو أيضاً إنضمام الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​، والملحن أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام لهم.

ومن ناحية أخرى، كانت شوقت لطيفة الجمهور لألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت لطيفة صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة، كإعلان تشويقي، وعلّقت عليها قائلة: "أنا عشت عمري للحظة ديه من بدري عارفة أن أنت ليا"، وأضافت "لطيفة 2020".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة: أنغام نجمتي المفضلة"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.