ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أحدث إطلالاتها في مسلسلها الجديد "الديفا".

وظهرت عبد النور في الصور بإطلالة ساحرة، إذ بدت مرتديةً "جامبسوت" باللون الفضي مع حذاء من اللون نفسه وبعض الأكسسوارات التي أضفت سحراً إضافياً وراقياً على الإطلالة.

وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ20 ألفاً في غضون الـ10 دقائق.

وكان لافتاً تعليق عبد النور على الصور بالقول:"الشهرة حلوة من بعيد عن قريب مش هينة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة وتقول "الشهرة حلوة بس"!!-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.