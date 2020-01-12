خاص-بعد "ذا فويس سينيير"..الفن يكشف مفاجأة أنابيلا هلال الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تمّ الكشف عن تقديم الإعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال​لبرنامج "ذا فويس سينيير"، والذي ستبدأ تصويره يوم غد، وتضم لجنة تحكيمه الفنانين نجوى كرم وملحم زين وهاني شاكر وسميرة سعيد، علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن هلال ستقدم أيضاً الحلقات المباشرة من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي إنطلق عرضه مؤخراً.

يشار إلى أن "ذا فويس كيدز" كان عرض منه حلقتين، واللتين كشفتا عن مواهب أطفال بارزة ولافتة، وتتألف لجنة التحكيم من الفنانين نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.



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