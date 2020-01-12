تراند اليوم : غطيت نفسي.. لطيفة تفضل الإطلالة المحتشمة -صورة

أحيت الفنانة لطيفة حفل حزب مستقبل وطن، الذي حضره عدد كبير من الفنانين وكبار المسئولين في الدولة.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه لطيفة في الدقائق الأخيرة قبل صعودها على المسرح، وهي تتحدث عن الحفل وسعادتها لوجودها فيه.

كما استعرضت لطيفة إطلالاتها والفستان الذي ارتدته، وقالت إنه من تصميم المصمم المصري هاني البحيري، الذي أجرى تعديلات عليه كي يناسبها قائلة “كان عريان وغطاهولي” موضحة أنها دائما تفضل الإطلالات المحتشمة.

يشار إلى أن لطيفة تستعد لطرح أحدث ألبوماتها “أقوى واحدة” الذي تشوق الجمهور له بنشر صور من جلسات تصوير خاصة بالألبوم مع كتابة بعض من كلمات الأغنيات.

كانت لطيفة كشفت عن تعاونها مع شركة “قنوات” لإنتاج ألبومها الجديد الذي أعلنت عن طرحه 2020.