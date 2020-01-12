تراند اليوم : متابع يحرج أحمد الفيشاوي بسبب التاتو

نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه الشخصى بوقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” صورة جديدة له يستعيد بها ذكريات فيلم ولاد رزق .

علق الفنان أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا: رجب من فيلم ولاد رزق ٢

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

شكلك قمر من غير تاتوه

ممثل عبقري وآداء أكثر من رائع ❤????

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منور ماشاء الله

يذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم “أشباح أوروبا”.

والفيلم من بطولة “هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

ويعرض حاليا للفيشاوى فيلم “يوم وليلة” من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للانتاج الفني والسنيمائي – المرايا للإنتاج الثقافي.