تراند اليوم : مي كساب تنعي محمد منير في وفاة زوج شقيقته

نعت الفنانة مي كساب، الكينج محمد منير في وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت 11 يناير.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :” #محمد_منير دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحه وطوله العمر”.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب يوم الاثنين 13 يناير.

وكتب محمد منير في تغريدة على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص .. رحمك الله رحمة واسعة .. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠».