تراند اليوم : هنا شيحة تتعاقد علي بطولة عمل جديد

تعاقدت الفنانة هنا شيحة على المشاركة بشكل رسمي في مسلسل “لعبة النسيان” مع الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وتبدأ هنا، تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين في الديكور الخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل “لعبة النسيان” مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.

وكانت آخر أعمال هنا شيحة مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” في حدوتة “اتفضلوا في الصالون”، والتي جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.