صور: محمد منير ينهار في وداع مدير أعماله ووضعه الصحي يثير القلق

انهار المطرب المصري محمد منير أثناء تأدية مراسم جنازة ابن عمه ومدير أعماله وزوج شقيقته محمود، وبدا بدوره مريضا ولم يتمكن من المشاركة في حمل النعش مع بقية أبناء العائلة بسبب ظروفه الصحية ووقف طوال المراسم مستندا على المقربين له.

منير رغم أزمته الصحية، حرص على تشييع جثمان ابن عمه، الذي وافته المنية صباح أمس بعد صراع مع المرض.

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وانهار محمد منير بالبكاء أثناء تشييع الجثمان ووجه رسالة عزاء مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد، الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالًا للتفاني والإخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني.

أضاف: رحمك الله رحمة واسعة وأعانني الله بالاستمرار في مسيرتي أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة وأسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020”.

