نشرت قناة mtv اللبنانية تقريرا أوضحت فيه أسباب تبدل ألوان ملابس محمد حسن الموسى الذي قتل في فيلا نانسي عجرم و زوجها الدكتور فادي الهاشم والذي استند إليه البعض ليتهم الفنانة وزوجها بتشويه الادلة. إقرئي أيضًا: إيهاب توفيق يتقبل العزاء في والده والنيابة لم تغلق ملف القضية الموت يفجع محمد منير في أقرب شخص إليه

واستضافت المحطة خبيرا تقنيا بكاميرات المراقبة واوضح أن الفيديو حقيقي وواضح ولم يتعرض للاجتزاء أو التغيير أو المونتاج أما سبب اختلاف التوقيت فيعود إلى أن كاميرات المراقبة لا تبدأ التسجيل إلا عند حدوث حركة في المكان الذي تغطيه. Advertisements

وحول اختلاف ألوان ملابس الموسى بين تسجيلات كاميرات المراقبة وبين الصور الواقعية قال الخبير التقني : " الضوء ينعكس من الشخص نحو الكاميرا وبالتالي الثياب التي فيها لمعان تظهر بشكل ابيض فاقع أما الالوان التي ليس فيها لمعان فتظهر أقل حدة وهو ما يفسر أن سحاب الجاكيت بقي أسود لأنه ذو لون غامق وليس فيه لمعان ".

وفي الفيديو المرفق شرح الخبير التقني التفاصيل في إشارة للامور التي أثارت الجدل لدى أهل الموسى وفي وسائل الإعلام في القضية التي لا تزال تتفاعل وخصوصاً بعد مطالبة أهل الموسى بالتوسع بالتحقيق عبر وكلائهم القانونيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. هذا سبب تبدل ملابس القتيل في كاميرات المراقبة بفيلا نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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