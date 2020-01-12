طليق أصالة ينشر صورة مع ابنيهما التوأم.. هل قصد توجيه رسالة لها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول ظهور له بعد انفصاله عن زوجته الفنانة السورية أصالة، نشر المخرج الفلسطيني طارق العريان صورة حديثة له جمعته بابنيه التوأم من أصالة “آدم وعلي”.

العريان ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، أثناء تواجده مع طفليه في إحدى الفعاليات الخاصة بالأطفال.

طليق أصالة أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الأولوية دائماً رقم واحد هي لـ آدم وعلي”، كما نشر مشهد من فيلمThe God father، يظهر فيه النجم الكبير مارلون براندو وهو يؤكد أن الرجل الذي لا يهتم بعائلته ويقضي معهم بعض الأوقات لا يكون رجلاً حقيقي.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تكهنوا بأن طارق العريان يحاول توجيه رسالة لطليقته أصالة يؤكد فيها أنه يهتم بعائلته، وأن ما حدث من خلافات بينهما لم تكن مقصودة.

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وكان المخرج طارق العريان قد خرج عن صمته مؤخرا ورد على الأخبار التي ودارت حول خيانته للفنانة السورية أصالة وأن ذلك سبب انفصاله عنها.

طارق العريان، قال في تصريحات صحفية لـ “اليوم لسابع”، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأضاف: “الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسر، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التي أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية”.

وتابع: “أهيب بكل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، لأن مهما حدث مش هينفع أتكلم عن أم أولادي لأحد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق أن تظل سيرتي أنا وأم أولادي على ألسن الناس الخائضين في الأعراض”، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، وسيغلقه تماما.