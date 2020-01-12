نسرين طافش تحسم حقيقة استبدالها بنانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل هجوم عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بسبب القتيل محمد الموسى الذي لقي مصرعه في منزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وخلال الساعات الماضية تناول متابعون خبرا مفاده أن نانسي عجرم انسحبت من لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" وحلول الفنانة السورية نسرين طافش بديلة عنها.

وأفاد رواد مواقع التواصل أن نانسي عجرم دفعت مبلغ الشرط الجزائي المقرر في التعاقد مع مجموعة Mbc والمقدر بـ 200 ألف دولار، غير أن الكثيرين تداولوا هذا الخبر وعلقوا عليه بأن نانسي عجرم لم تنسحب وأن هذا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

فيما أعلن البعض عن تضامنهم مع نانسي عجرم التي تقام حملة ضدها هذه الفترة بينها اتهامات بالعنصرية، مؤكدين أنها فنانة محبوبة في الوطن العربي وتحترم الصغير قبل الكبير ولا تسأل يوما عن جنسية أو لون أو عرق ولم تتعامل بهذا المنطق من قبل، حتى أن العديد من المتابعين السوريين تضامنوا معها ضد هذه الحملة.

وإزاء انتشار خبر انسحاب نانسي عجرم من "ذا فويس كيدز" خرجت الفنانة نسرين طافش عن صمتها بعدما ذكر اسمها في الخبر وأنها البديلة للفنانة اللبنانية، وقالت في تغريدة عبر موقع "تويتر": "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس".

وتهكمت نسرين طافش على مروجي الشائعات في باقي تغريدتها قائلة: "بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

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واستغلت نسرين طافش الأمر وروجت لمسلسلها "ختم النمر" مطالبة الجمهور بمتابعته، حيث يتبقى أيام قليلة ويبدأ عرضه، فقالت في تغريدة أخرى: "المهم باقي أيام قليلة على موعد عرض مسلسل ختم النمر المسلسل 45 حلقة وشخصيتي اسمها مريم ادعولنا بالتوفيق".

وارتبط اسم نسرين طافش بالعديد من الأحداث في الفترة الماضية، حيث تم ذكر اسمها في خبر انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، الذي أعلنته الأولى يوم الإثنين الماضي، إذ خرجت الفنانة السورية عن صمتها بعد الحديث عن زواجها سرا من المخرج طارق العريان بعد قصة حب كبيرة بينهما إلا أنهما لم يعلنا الأمر.

وكتبت الفنانة نسرين طافش تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" وصفت فيها من يؤلف ويروج للشائعة بالحاقد والأحمق وأكدت أن من يصدقها شخص "غبي" مرجعة انتشار تلك الشائعة لضريبة النجاح التي لابد وأن تدفعها.

وقالت نسرين طافش: "الإشاعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق ويصدقها غبي، أما العاقل والراقي والمنجز والواعي فيعلم حق العلم أن الاشاعة هي ضريبة النجاح، انت من من أولئك (...)!؟".

واختتمت تغريدتها بنفي زواجها أو دخولها قصة حب موضحة أن صراحتها ووضوحها يفرضان عليها إعلام جمهورها بذلك فقالت: "بطبعي صريحة وواضحة وسأبقى كذلك ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن".