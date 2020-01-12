ورد الخال تخرج عن صمتها: "بدها ثورة بالفن".. وتوضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الممثلة اللبنانية ورد الخال حالة غضب ووجع على وضع الفن في العالم العربي، وتحاول من خلال صفحتها على "إنستغرام" أن تكتب بعض تعليقاتها المبهمة حول التمثيل والفنانين بسبب تأثرها بما يعاني منه الفن.

وقالت ورد الخال لـ "فوشيا" إن منشورها الأخير "صار بدها ثورة.. بالفن"، ما هو إلا تعبير عن تراجع الفن وانحطاط وتكرار على جميع الأصعدة الفنية، ومن المفترض أن الفن يجب أن يتصدر المشهد باعتباره الأداة التي ترتقي بسلوك وروح المجتمع وأفراده.

وقالت الخال: "اللي عم ينعرض حاليا على الفنان هو أقل من طموحاته وموهبته"، وأضافت أنها متابعة جيدة للفنون بشكل عام وعالميا بمجال التمثيل، وصرحت أن الثورة بالفن بسبب تراجعنا كثيرا عن التطور الملحوظ عالميا من ناحية المواضيع المطروحة بالأعمال والأفكار المناقشة والأداء التمثيلي، وعلقت الخال: "لذلك طالبت بثورة بالفن لأننا كفنانين حقيقيين نعيش حالة ركود".

وناقشت ورد الخال فكرة عدم التقدير فنيا، وقالت: "نتلقى التقدير من المتابعين لكن واقعيا هنالك تمييز في الوسط الفني.. والثورة يجب أن تزيل المحسوبيات وتمسيح الجوخ لأن البعض لا يستطيعون التعامل مع الفنان بمرحلته الذهبية".

وكانت ورد الخال قد نشرت عدة تعليقات بالفترة الأخيرة اعتبرها البعض رسالة مبطنة، منها: "في فرق بين الممثل، واللي بمثل، واللي بضل يمثل". فسألناها في "فوشيا" عن المقصود بهذا الكلام تحديدا، فأجابت الخال: "في فرق بين الممثل الحقيقي وبين اللي بمثل كوظيفة دون شغف.. والأخير هو اللي بضل ينافق ويكذب".

وأضافت الخال: "رسالتي من خلال هذه المنشورات تتعلق بأخلاقيات المهنة، لأنه قبل ما تكون فنان لازم يكون عندك أخلاق، وبهالأيام الأخلاقيات عم تروح".

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وطالبت الخال بثورة فنية، للتمرد على هذا النمط الفني الذي وصفته بـ "الاستهلاكي"، وقالت: "لازمنا ثورة على كل هالنمط اللي عايشين فيه.. عم نعيش فن استهلاكي لا يهمه المحتوى وما عم نقدم مواضيع جديدة".

ولفتت ورد الخال إلى أن الانحدار الفني سببه وضع لبنان السّيىء وأزمته التي يمر بها حاليا، وقالت: "الوضع المأساوي اللي عم نعيشه رح يأثر على كل شي لأنه متل العدوى".

يشار إلى أن ورد الخال كانت تستعد لمجموعة مشاريع محلية وأخرى عربية، لكن اعتذرت عن مشاركتها بمسلسل "ضرب الرمال" مؤكدة أن خطوة ظهورها في الدراما السعودية تأجلت بسبب أن الشركة المنتجة للعمل أخلت بالاتفاق.

وصرحت الخال: "تجمدت المشاريع المرتبطة بالقنوات اللبنانية بسبب الأزمة، من بينها مسلسل عشيق أمي إلى جانب الممثل السوري خالد القيش.. ومن الممكن عودتها في الأيام المقبلة".