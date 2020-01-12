الظهور الأول لـ"أصالة" بعد إعلانها الطلاق

أحيت المطربة السورية أصالة حفلًا غنائيًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، ويعد هذا الظهور هو الأول لأصاله بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت أصاله لجمهورها خلال كلمتها: "أنتك بس أحبائي". قدمت أصالة خلال الحفل عدد من الأعمال الغنائية المميزة مثل "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر".

أعلنت نصري مؤخرًا، انفصالها عن زوجها طارق العريان رسميا بعد زواج دام 13 عاما. وكانت شائعات كثيرة، أثيرت مؤخرًا بشأن انفصال أصالة نصري، عن زوجها طارق العريان، بعد نشرها لتدوينات غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تأكيدها أو نفيها للحديث عن الأمر، مما فتح الباب العديد من الشائعات والتكهنات عن أسباب الانفصال.

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