أحمد السقا يستعيد ذكريات همام في أمستردام بصحبة هنيدي

استعاد الفنان أحمد السقا، ذكريات فيلم "همام فى أمستردام"، مع الفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابه على "انستجرام". ونشر أحمد السقا صورة له برفقة هنيدى من أحداث الفيلم، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات. يذكر أن فيلم "همام في أمستردام" قد عرض في السينمات عام 1999، ولاقى نجاحًا كبيرًا وحقق لـ هنيدي نسبة انتشار وشهرة، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

وانتهى الفنان أحمد السقا مؤخرا، من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منه في القاهرة. فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب.

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