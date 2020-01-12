شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنظمة لـ حفل تامر حسنى: نجم الوطن العربي وظاهرة تستحق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجم الجيل تامر حسنى، حفلاً غنائيًا ضخمًا أمس السبت بمدينة جدة بالمملكة الغربية السعودية، حيث حقق الحفل أكبر حضور جماهيري قدر بـ40 ألف شخص، وهو عدد ضخم بالنسبة لحفلات المملكة، فضلاً عن حضور الجاليات العربية المحبين لتامر حسنى.

ومن جانبها وصفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسنى بأنه من أقوى نجوم الوطن العربي، حيث أصدرت بيانًا قالت من خلاله: تامر حسنى ظاهرة تستحق الدراسة، لما يحققه من نجاحات كبيرة بحفلاته التي تمتلئ عن آخرها، فضلاً عن جمهوره في الوطن العربي الذى يعشقه ويكن له محبة كبيرة .

وشهد حفل مدينة جدة أضخم فقرة فاير وركس بقيادة الفنان أحمد عصام، السعودية، حيث قدم العديد من الألعاب النارية خلال الأغاني التي قدمها تامر حسنى خلال الحفل، فضلاً عن والمؤثرات البصرية والضوئية، وذلك بمساعدة فريقه على رأسهم شقيقه المهندس محمد عصام.

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وكان تامر حسنى قد أحيا حفلاً غنائيًا ضخمًا فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولي بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليًا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالإضافة إلى تحقيقه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربي، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مي عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.