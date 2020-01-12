شكرا لقرائتكم خبر عن امنعوا الضحك.. زينة تتعلم "الأكشن" في كواليس فيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد جمهور السينما المصرية على الأكشن في السنوات الأخيرة، وتحديدا من الممثلين والنجوم الرجال، ولكن لم يظهر في حالات كثيرة "الأكشن النسائى"، حيث يتطلب الأمر الكثير من التدريبات والتمرينات، وهو ما ينعكس على أجواء تصوير أي عمل فنى.

الفنان زينة نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو من كواليس فيلم "الفلوس"، والذى طرح خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتحاول زينة فى الفيديو أو المقطع الذى نشرته، تعلم بعض الحركات العنيفة، حيث يسود جو من الضحك بين أسرة العمل.



جزء من المقطع

وعلقت زينة على الفيديو قائلة "احلي حاجه المؤثرات الصوتية اللي في الآكشن .. تش تش تش .. لما تاخد بنت اختك وانت رايح تتمرن .. امنعوا الضحك"

واستطاع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

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تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.