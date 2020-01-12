شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده فى دويتو جديد مع إسماعيل الليثى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة فيفي عبدة لتسجيل دويتو جديد مع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، يحمل اسم " يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد الملحن تامر كروان لـ"الخليج 365".



إسماعيل الليثي وفيفي عبدة وتامر كروان

من ناحية أخرى أثار تعليق فيفي عبده عند النجمة أصالة على بوست انفصالها عن زوجها طارق العريان، الجدل حيث علقت بإيموشن غير مناسب للحدث، مما جعل المتابعين يتساءلون: هل تعليق فيفى جاء بسبب أنها لم تقرأ كلام أصالة، حيث جاء تعليقها على عكس جميع تعليقات زملاء النجمة السورية التى جاءت داعمة لها، متمنين حياة أفضل لها بعد قرار انفصالها، وذلك حيث اعتادت فيفى عبده دائماً على المشاركة بتعليق واحد وهو إيموشن قلوب على إنستجرام لكل فنانة تنشر صورة جديدة.



إسماعيل الليثي وفيفي عبدة وتامر كروان

واستقبلت فيفى عبده العام الجديد بفيديو نشرته على حسابها بموقع "تويتر" مهنئة جمهورها قائلة "بحبكوا أوي.. أي سوير أي لاف يو، ومن مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير"، مضيقة: "مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها..".

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إسماعيل الليثي وفيفي عبدة وتامر كروان

وكان آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.