فن ومشاهير

محكمة برازيلية تجيز لـNetflix عرض الإغواء الأول للمسيح

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة برازيلية تجيز لـNetflix عرض الإغواء الأول للمسيح والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020

الإغواء الأول للمسيح

أعلنت المحكمة العليا البرازيلية إلغاء حكما صدر مؤخرا يقتضي بوقف بث عرض كوميديا The First Temptation of Christ التي تصور المسيح على أنه مثلي الجنس.

Advertisements

ولدى عرض The First Temptation of Christ من بطولة فرقة الكوميديا Porta dos Fundos عبر شاشة Netflix قوبل بموجة عنيفة من الانتقادات بسبب تصوير المسيح على أنه مثلي الجنس ومريم العذراء تشرب الخمر.

ووصل الأمر إلى حد توقيع عريضة من قبل مليوني شخص للمطالبة بإزالته من منصة البث الأمريكية، كما شهدت مدينة ريو دي جنيرو احتجاجات عنيفة.

وبدورهم قال مؤسسو قناة "بورتا دوس فوندوس"، إنهم يقدرون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع، ويؤمنون أن حرية التعبير من أسس بناء الديمقراطية.

وردا على قرار وقف البث الذي صدر من قبل قاضي في المحكمة العليا البرازيلية رفعت Netflix شكوى ضد الحكم الصادر بوقف بث المسلسل الكوميدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة برازيلية تجيز لـNetflix عرض الإغواء الأول للمسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا