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شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة برازيلية تجيز لـNetflix عرض الإغواء الأول للمسيح والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
الإغواء الأول للمسيح
أعلنت المحكمة العليا البرازيلية إلغاء حكما صدر مؤخرا يقتضي بوقف بث عرض كوميديا The First Temptation of Christ التي تصور المسيح على أنه مثلي الجنس.
ولدى عرض The First Temptation of Christ من بطولة فرقة الكوميديا Porta dos Fundos عبر شاشة Netflix قوبل بموجة عنيفة من الانتقادات بسبب تصوير المسيح على أنه مثلي الجنس ومريم العذراء تشرب الخمر.
ووصل الأمر إلى حد توقيع عريضة من قبل مليوني شخص للمطالبة بإزالته من منصة البث الأمريكية، كما شهدت مدينة ريو دي جنيرو احتجاجات عنيفة.
وبدورهم قال مؤسسو قناة "بورتا دوس فوندوس"، إنهم يقدرون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع، ويؤمنون أن حرية التعبير من أسس بناء الديمقراطية.
وردا على قرار وقف البث الذي صدر من قبل قاضي في المحكمة العليا البرازيلية رفعت Netflix شكوى ضد الحكم الصادر بوقف بث المسلسل الكوميدي.
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