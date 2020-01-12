محمد منير بشكل عصري في 2020

كشف المخرج عادل عوض عن بدء تنفيذ "ريمكسات" مصورة جديدة لأغاني المطرب الكبير محمد منير، من حفلاته التي سبق وأخرجها من قبل، ليعيد تقديمها بشكل عصري ومتميز.

وقال عادل عوض لـ"العين الإخبارية" إن باكورة تلك الأعمال هي أغنية "الليلة يا سمرة"، مشيراً إلى أنه سيقدم هذه الأعمال بشكل جديد يتناسب مع العصر، وبتوزيع جديد لعلي شرف.

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عادل عوض هو نجل الفنان الراحل محمد عوض، ووالد الفنانة جميلة عوض، وقدم للسينما أفلاما عديدة أبرزها "العقرب"، و"تحت الصفر"، و"2 عالهوا" و"كريستال".





كما أخرج عشرات الكليبات لنجوم كبار مثل مدحت صالح، وهاني شاكر، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، وسميرة سعيد، وأركان فؤاد، ووائل كافوري، ولطفي بوشناق، وعلاء زلزلي، وإيهاب توفيق وغيرهم.