"سيجارة" تحرج أحد أبطال فيلم "1917" المرشح للأوسكار

كشف سام مينديز، مخرج فيلم الدراما الحربية "1917"، أن الممثل الأيرلندي الوسيم أندرو سكوت ارتكب الكثير من الأخطاء خلال تصوير الفيلم المرشح للأوسكار هذا العام.

ووفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، فإن الممثل واجه ضغطاً كبيراً خلال تصويره الفيلم، رغم أن دوره لا يتعدى الظهور أمام الكاميرا لـ5 دقائق.

ويتناول "1917" قصة جنديين بريطانيين يعبران خطوط العدو لتسليم رسالة من شأنها إنقاذ الآلاف، وتم تصوير الفيلم الذي يمتد لساعتين، من خلال تقنية اللقطة الواحدة المستمرة.





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وأوضح مخرج الفيلم أن صعوبة تصوير اللقطة الواحدة تكمن في حتمية الاعتناء بكافة تفاصيل المشهد، إذ إن أي خطأ في المشهد، أو تواجد شيء في غير موقعه، كفيل بتعطيل العمل بالكامل، وإعادة المشهد بأكمله من جديد.

وقال المخرج سام مينديز إن "سكوت" رغم محدودية دوره، كان أكبر من ارتكب أخطاء، إذ عجز الممثل حتى عن إشعال سيجارة، كونه لم يدخن أبداً في حياته.

وتابع: "بإمكان مخرج اللقطة الواحدة أن يحظى بـ7 دقائق سحرية من التصوير المتواصل، ثم يأتي خطأ واحد، مثل فشل ممثل في إشعال سيجارة لينهي كل ذلك، حينها لا يمكن استخدام أي من المشاهد المصورة، وعليك أن تبدأ من جديد".

من جانبه، أعرب "سكوت" عن شعوره بالاستياء من إعادة المشهد، بقوله: "لم أرغب في أن أكون هذا الشخص، كان علي العمل مع بقية زملائي والمجاميع في الفيلم، إلا أن التحدي الأكبر كان عدم إفساد المشهد كوني متواجدا في الفيلم لـ5 دقائق فقط".



