"شيك" بـ168 دولارا فقط.. ابن جنيفر جارنر يشكرها بطريقة طريفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الممثلة الأمريكية جنيفر جارنر، لقطة طريفة لابنها صامويل ذي الأعوام الـ7، عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام".

ونشرت "جارنر" صورة من شيك مزيف كتبه ابنها لها، بمبلغ 168.42 دولار، وبينما ذيل الابن الشيك بتوقيعه، وكتب في خانة السبب: "شكرًا لأنك والدتي".





من جانبها، أرفقت "جارنر"، صاحبة الـ47 عاماً، صورة الشيك بتعليق لطيف: "على ما يبدو أن ولادة وتربية ابن تقدر ماليًا بـ 168.42 دولار، أظن يجب الحفاظ على عملي كممثلة في هذه الحالة"، ثم اختتمت التعليق بهاشتاج.. "سأظل والدتك دون أي أموال".

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وسارع نجوم هوليوود للتعليق على صورة "جارنر"، إذ اكتفت زميلتها الممثلة الكوميدية ميندي كالينج بضحكة مطولة، فيما علق نيكولاس كريستوف، الصحفي بجريدة نيويورك تايمز: "أشتبه أن هناك تعويضات أخرى غير نقدية".

وتشتهر "جارنر" بمشاركتها لقطات طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي لعائلتها وأبنائها الـ3 من طليقها الممثل بين أفليك، وقد أصبح للممثلة جمهورها الذي ينتظرها بفارغ الصبر، خاصةً مع تحولها إلى "تريند" أكثر من مرة.



