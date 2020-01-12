هل تعود ميغان ماركل الى التمثيل مجددًا؟

كشفت صحيفة تايمز يوم السبت إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية المعنية بحماية الأفيال.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميًا لقب دوقة ساسكس.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة يوم الأربعاء بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و”العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً”.

نذكر ان ميغان ماركل كانت قد شاركت قبل الزواج في العديد من الأعمال الفنية، ولعل أشهرها، مسلسل “سوتس” أو “Suitsا” لذي انتهت من تصوير آخر أجزائه قبل أن تحضّر ميغان زفافها بشهور قليلة.