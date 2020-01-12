Jan 12, 2020
كشفت صحيفة تايمز يوم السبت إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية المعنية بحماية الأفيال.
ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميًا لقب دوقة ساسكس.
وفاجأ الزوجان العائلة المالكة يوم الأربعاء بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و”العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً”.
نذكر ان ميغان ماركل كانت قد شاركت قبل الزواج في العديد من الأعمال الفنية، ولعل أشهرها، مسلسل “سوتس” أو “Suitsا” لذي انتهت من تصوير آخر أجزائه قبل أن تحضّر ميغان زفافها بشهور قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعود ميغان ماركل الى التمثيل مجددًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.