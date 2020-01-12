جيجي حديد تحتفل بعيد ميلاد زين مالك، هل عادا الى بعضهما؟

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Jan 12, 2020
رصدت عدسات الكاميرات عارضة الازياء جيجي حديد وهي تمسك بيد حبيبها المغني زين مالك، ليلة السبت، في نيويورك، وذلك بعدما أفادت عدة تقارير في الأيام الماضية عن عودتهما الى بعضهما بعد 10 أشهر على انفصالهما رسمياً.
ولاحقت الكاميرات جيجي وزين أثناء توجههما الى أحد المطاعم للاحتفال بعيد ميلاد “زين” الـ 27، حيث اقتصر الاحتفال على الثنائي بالاضافة الى شقيقتها بيلا حديد ووالدتها يولاند حديد والمغنية دوا ليبا.
نذكر ان “حديد” انفصلت عن “مالك” مطلع عام 2019 بعد قصة حب قوية بينهما بدأت أواخر 2015، وأعلنا علاقتهما بالظهور معًا في حفل Met Gala في مايو/أيار 2016، إلا انهما انفصلا عدة مرات خلال فترة المواعدة.
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