الموت يفجع محمد منير في شخص مقرب منه

غيب الموت قبل قليل محمود أبا يزيد الشهير بمحمود منير، مدير أعمال المطرب محمد منير وزوج شقيقته وابن عمه في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم في مسجد الحصري بأكتوبر، بحضور منير الذي عانى هو الآخر من وعكة صحية طوال الأيام الماضية أجبرته على الغاء حفله الأول في العام 2020 لأجل غير مسمى.

الراحل عمل مديرا لأعمال محمد منير طوال السنوات الماضية بالإضافة لكونه زوج شقيقته وابن عمه، وتعرض لوعكة صحية طارئة في الأيام الأخيرة وتوفى فجر اليوم السبت، ولم يعلن بعد موعد قبول العزاء، كما لم تكشف العائلة عن مكان الدفن وهل سيتم نقل الجثمان إلى مسقط راسه بصعيد مصر بعد صلاة الجنازة أم سيدفن في القاهرة.

يذكر أن محمد منير أعلن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذي كان سيحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، ووعد جمهوره بتقديم حفل بديل فور تعافيه من المرض دون تحديد موعد واضح.

منير وجه رسالة اعتذار من جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!..

وتابع قائلا: ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مصطفى شوقي يؤكد أن مقارنته بالمطرب محمد منير شرف وصوته لا يشبهه

الكينج محمد منير يتصدر تويتر بعد المرض