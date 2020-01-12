والدة متسابق من "ذا فويس كيدز" تغنّي على المسرح وتبهر الحكّام

تسبب الطفل مارون بن عبسي في ربكة في برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids بفضل جمال صوته الذي ورثه عن والدته، مما دفع لجنة التحكيم في طلب أمه للصعود على المسرح. وقع الأمر، عندما أعجبت لجنة تحكيم ذا فويس كيدز بجمال صوت المتسابق اللبناني مارون، فأخذوا يتغزلون بجمال صوته، وهنا سألته الفنانة نانسي عجرم من في عائلته لديه هذا

الصوت الرائع؟ فأجاب المتسابق أنه ورث الصوت الطربي من والدته، فما كان من الحكام إلا أن طلبوا من الأخيرة أن تصعد على المسرح.

وفي مشهد جديد على أجواء برنامج ذا فويس كيدز في مواسمه، صعدت والدة المتسابق على المسرح وغنت مقطعاً أبهرت به حكام البرنامج وصدمتهم بجمال صوتها.

وعندما حانت لحظة اختيار الطفل مارون الحكم الذي يرغب في الانضمام إلى فريقه، وقع اختياره على الفنان عاصي الحلاني. يذكر أن اليوم هي الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" من برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، بلجنة تحكيمه الجديد المكونة من الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.

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