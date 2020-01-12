طفل يحرج محمد حماقي ويرفض هديته أمام الجميع

القاهرة - لايف ستايل
وضع الفنان محمد حماقي في موقف محرج في برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids، عندما رفض الطفل المصري عبدالرحمن سعيد هديته أمام الجميع.
محمد حماقي حرص على مجاملة الطفل عبد الرحمن سعيد الذي يشتهر باسم شيكو بعد إبداعه على مسرح ذا فويس كيدز، فطلب منه أن يأخذ قالب الشوكولاته الكبير، إلا أنه صُدم عندما رفض المتسابق أخذ هديته.
وهنا سأله محمد حماقي عن سبب رفضه هديته، فكانت المفاجأة في رد الطفل المصري عندما أخبره أنه يتناول فقط الأطعمة المفيدة، فسبب حديثه صدمة للجنة التحكيم. وسأل محمد حماقي الطفل عن الهدية التي يفضلها طالما لا يرغب في تناول الشوكولاته، فأخبره أنه يفضل أن يهديه بروكلي أو جزر. ولكن في النهاية، قرر الطفل شيكو أن يأخذ شوكولاته محمد حماقي ولكنه أخبره أنه سوف يهديها لوالدته. وكان الطفل شيكو أشعل مسرح ذا فويس كيدز بصوته المليء بالمرح، لينضم إلى فريق الفنانة نانسي عجرم الوحيدة التي التفت إليه.
يذكر أن اليوم هي الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" من برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، بلجنة تحكيمه الجديد المكونة من الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.
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