تامر حسني يحيي حفله السادس في السعودية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان تامر حسني حفلا حاشداً في مدينة جدة السعودية، استهله بأغنية "حلو المكان" وتابع مقدماً المزيد ملبياً طلبات الجمهور بأعماله مثل "عمري ابتدا"، "تليفوني رن"، "كل مرة"، "أنا ولا عارف"، "ناسيني ليه"، "كفاياك أعذار"، "ريح بالك"، "ارجعلي"، و"ميحرمنيش منك"، وغيرها من أغنياته يُذكر أن هذا الحفل لـ"حسني" هو السادس له في المملكة بأقل من عام، علماً أنه لبىّ دعوة الجمهور السعودي بمشاهدة فيلمه الجديد "الفلوس" معهم في السينما.



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