مليون ريال لعود رابح صقر في حفل تكريمه

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان السعودى رابح صقر حفله تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض". حيث أُقيمَ مزاداً علنياً على الهواء لبيع عوده الذي وصلت قيمته إلى مليون ريال سعودي أمام الجمهور.
ولقد تحدث عن علاقته بهذه الآلة العزيزة على قلبه: "إنه أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيُكمل ما بدأته". وعزف عليه أهم أعماله، بينها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغاني االشهيرة.
يذكر أن "صقر" بدأ مسيرته الفنية في العام 1982، وقدم عدداً من الاغاني الناجحة أبرزها "ما هو أنت، ما عاد تسأل، هو هذا، صدقني، منتهى الرقة، باين عليك، سهرتنا ، غرام الاطفال ومجافي وغيرها من الأعمال.
هذا وتخلل الحفل مداخلة هاتفية من رئيس الهيئة العامة للترفيه تركى آل الشيخ المتواجد في نيويورك توجه فيها لـ"صقر" في حفل تكريمه: "رابح منور. ونحن نكرِّم فناناً كبيراً له مشوار طويل جداً. ونكرِّم فناناً غالياً على قلبي. وهذا العود أنا أحبه كثيراً ويكفينا أنك غنيت عليه أغنية "أنت ملك".
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