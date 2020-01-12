شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز ترفض الاستعانة بـ"مٌربية" لطفتها "راديكس".. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية كاميرون دياز أن تقوم بمهمتها كأم بشكل كامل بدون اللجوء لأي مساعدات، فقد أكدت النجمة الشهيرة التي اعتزلت التمثيل أنها لن تستعين بٌمربية لكي تساعدها في تربية طفلتها "راديكس" التي أنجبتها بداية شهر يناير الحالي، وذلك حسب مجلة "People".



كاميرون دياز كاميرون دياز

في حين طلبت العائلة الحفاظ علي خصوصيتها خلال هذا الوقت المثير، إلا أن إحدى المقربين لكاميرون دياز وزوجها بنجي مادن أكد أن كاميرون البالغة من العمر (47 عامًا) أنها تعلم جيدًا كيف تكون "أم"، وكاميرون تريد حقًا أن تقضي كل ثانية مع طفلتها، وأشار الموقع إلى أن هناك تطورت واضحة في آراء دياز حول الأمومة.

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وتأكيدًا على أن آراء كاميرون دياز تجاه الأمومة تغيرت تمامًا، فقد أكدت كاميرون في مقابلة عام 2014 مع Esquire "قبل زواجها من مادن حيث قالت دياز إنها لم تكن مهتمة بأن تصبح "أم" في ذلك الوقت، وقالت للمجلة: "أحب حماية الناس، لكنني لم لست مهتمة علي الأطلاق لأكون "أم".



النجمة كاميرون دياز النجمة كاميرون دياز

يذكر أن كاميرون دياز التي بدأت حياتها المهنية في 1990 استطاعت أن تقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة حتي عام 2014 حيث أعلنت اعتزالها، من أبرز الأعمال التي قدمتها "Vanilla Sky" و"In Her Shoes" و"My Sister's Keeper" و"The Green Hornet" و"Bad Teacher"، وغيرهم.