شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تخطف 4 فنانات من دراما شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت السينما 4 نجمات من دراما رمضان 2020، حيث بات من المؤكد غيابهم عن الموسم الدرامي المقبل لتفرغهم لأفلام سينمائية ودرامية يتوقع تصويرها بالتزامن مع فترة تصوير مسلسلات رمضان.

وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل لرغبتها فى الحصول على راحة من الدراما التلفزيونية هذا العام، والتفرغ للسينما لتقديم فيلم كوميدي جديد.

وتتكتم دنيا عن تفاصيل الفيلم حتى اكتمال السيناريو خاصة أنها استقرت على مخرج العمل وهو خالد الحلفاوي، وبعدها يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون معها الفيلم المقرر طرحه موسم عيد الفطر المقبل.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي، في 3 حكايات منفصلة، بطولة سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة وغيرهم، كما أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "لف ودوران" للنجم أحمد حلمي وصابرين وبيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض، وإخراج خالد مرعي، وتأليف منة فوزي.

أما الممثلة زينة فقد قررت الانسحاب من السباق الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي بسبب عدم عثورها على عمل مناسب يرضيها بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر مسلسلاتها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" وشاركها البطولة الممثلون فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومي القاضي.

وقررت زينة التركيز في السينما خلال الفترة المقبلة وخصوصا بعد تقديمها فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني والذي يعرض حاليا في دور السينما ويحقق نجاحات جيدة.

وقالت زينة: "إنها تريد استكمال خطواتها السينمائية، خصوصا أنها تلقت أكثر من عرض جديد تعمل على دراسته في الوقت الحالي".

وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية للجمهور على الفيلم..مشيرة إلى أن الإيرادات الكبيرة التي حققها العمل أكبر دليل على هذا الجناح.

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وأضافت أن الجمهور استقبل الفيلم بشكل جيد خصوصًا أن فترة الإجازات لم تبدأ بعد.. مشيرة إلى أن قصة الفيلم رائعة تم إخراجها للجمهور ببراعة والكواليس بين فريق العمل، الذين بذلوا جهدا كبيرا.

وأشارت إلى أنها تحمست للمشاركة في فيلم "الفلوس" بعد أن أعجبتها قصته والتي أخرجها سعيد الماروق للجمهور ببراعة، موضحة أنها أصبحت مؤخرا تختار أعمالها بعناية جدا لأنها تعلم أنه يجب أن يعيد الفنان حساباته ويفكر في خطواته.

أما الفنانة عائشة بن أحمد فقد أكدت أنها ستغيب عن رمضان المقبل بسبب ارتباطها بالسينما.. مشيرة إلى أنها انشغلت بالسينما خلال الفترة الحالية، وستركز فيها وهو ما ستعمل عليه بشكل أكبر في اختياراتها.

وكشفت عائشة، في تصريحات صحفية، عن اعتذارها عن عدة أعمال درامية للتركيز في السينما، معتبرة أن تجاربها في السينما مع نجوم لهم جماهيريتهم هو أمر مصادفة ولكنها جميلة.

وشاركت عائشة بن أحمد أيضا في فيلم "الفلوس"، حيث جسدت شخصية "هايلة"، وهي صديقة زينة، التي نشاهد من خلالها الكثير من الأحداث.

كما اعتذرت الفنانة حنان مطاوع عن أكثر من مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الصعيدي الجديد (بنت القبايل) مع المخرج حسني صالح الذي يعد بطولة بالنسبة لها، لا سيما وأن أحداث العمل تتمحور حول الشخصية التي تجسدها في العمل.

وقالت مطاوع، في تصريحات صحفية، إنها حتى الآن لم توقع على أي عمل بشكل رسمي أو تتفق مع شركة إنتاج بشكل نهائي.. مشيرة إلى أن هناك أفكارا وموضوعات، لكن الأمر لم يحسم بشكل نهائي.

وأكدت أن ما يهمها هو الوجود بعمل يضيف لها فنيا، وليس مجرد الظهور فقط خلال شهر رمضان.. مشيرة إلى استمرارها في تصوير دورها في مسلسل (بنت القبايل) حتى شهر فبراير المقبل.