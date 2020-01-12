شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 1917 يتصدر "البوكس أوفيس" بـ37 مليون دولار بعد فوزه بجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم 1917، شباك التذاكر الأمريكية، بعد أيام من فوزه بجائزة "جولدن جلوب"، حيث حقق الفيلم 36.5 مليون دولار فى شباك التذاكر بالولايات المتحدة فى أول أسبوع له.

الفيلم الذى تدور أحداثه فى الحرب العالمية الأولى، والذى حصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج فى جوائز "جولدن جلوب".

مع توقع ترشيحات أوسكار يوم الاثنين، يمكن أن يدخل فيلم "1917" ضمن المزيد من تشريحات الجوائز خلال الأسابيع القليلة القادمة.



1917

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فى المرتبة الثانية ، يتجه فيلم "حرب النجوم: صعود سكاي ووكر" إلى 15.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة.

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أما الجزء الثانى من جومانجى، فقد حقق 13 مليون دولار، وحصد فيلم Like a Boss على المركز الخامس، بمجموع 11 مليون دولار .

من ناحية أخرى حقق فيلم الرعب والغموض Insidious: The Last Key، إيرادات بلغت 90 ألف دولار في مصر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة الرعب والغموض، إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية يونيفرسال ستوديوز، وإخراج آدم روبيتيل، وتأليف لاى وانيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، سبنسر لوك، ماركوس هندرسون، لاى وانيل، أفا كولكر، أماندا جاروس، لين شاين، إنجوس سامبسون، هانا هايز، جوش ستيوارت، تيسا فيرير، خافيير بوتيت، بروس دافيسون.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الرعب والإثارة حول أخصائية الظواهر الخارقة للطبيعة الدكتورة إيليس راينر التى تواجه أكبر عمل مسكون مخيف فى مسيرتها على اﻹطلاق، وهذه المرة بعقر دارها.