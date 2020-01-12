شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى مع ياسمين صبرى فى مسلسل "فرصة ثانية" وتبدأ التصوير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هبة مجدى لمسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبرى والمقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وبدأت هبة تصوير المشاهد الأولى من الدور التى تجسده خلال الأحداث اليوم الأحد بأحد كافيهات المعادى وتجمع المشاهد بينها وبين محمد دياب الذى يشارك فى بطولة العمل.

وانطلق تصوير المسلسل امس السبت فى احدى الديكورات الخاصة بالمسلسل مع المخرج مرقس عادل، وكانت المشاهد الأولى بين ياسمين صبرى وأحمد مجدى واخرون والعمل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير.

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وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق،وهبة عبد الغنى، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الأعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضع الشركة جدول محدد للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد أقصى أواخر شهرمارس المقبل على أقصى تقدير.

ومن ناحية أخرى تواصل هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب حيث تجسد دور شقيقته وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.