فيديو.. تامر حسني يتخطى الـ 30 مليون مشاهدة بـ "حلو المكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تخطت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني حاجز الـ 30 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ طرحها ديسمبر الماضي.
أغنية "حلو المكان" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو,
وقدم تامر حسني الأغنية في فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، والعمل بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
وكان الفنان تامر حسني أحيا حفلا غنائيا، أمس السبت، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وظهر تامر خلال الحفل وهو يرقص على المسرح على نغمات إحدى أغنياته، مما أشعل أجواء حفله الذي استمر لأكثر من ساعتين.
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