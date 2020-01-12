فيديو| محمد عز يطرح كليب "فاكرني مرتاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان محمد عز ثان أغانيه ,تحمل اسم "فاكرني مرتاح"، اليوم الأحد، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "فاكرني مرتاح" من كلمات وألحان شريف حمدان، ومن توزيع باسم منير.

يذكر أن محمد عز طرح أولى أغانيه مؤخرا وحملت عنوان "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القباري، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير.

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ويشارك عز في مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، وراندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك في فيلم "استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.