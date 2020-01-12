محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة شيرين رضا نداء لوزارة الداخلية بشأن الحيوانات التي تتعرض للضرب والتعذيب في "سوق الجمعة". وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نداء إلى وزارة الداخلية: ارجوكم واتوسل إليكم ايجاد حل بخصوص سوق الجمعة. اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة.. ارجوكم". وتحرص الفنانة شيرين رضا على الاهتمام بالحيوانات، ودائما ما توجه رسائل للمسئولين عن حقوق الحيوان. ومن ناحية أخرى، تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها "رأس السنة"، 5 فبراير المقبل، تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته: إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا توجه نداء لوزارة الداخلية: "ما يحدث لا يليق بنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.