زوجة ابن إسماعيل ياسين تكشف حقيقة الخلاف بينه وبين السيد بدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت السيدة سامية شاهين، زوجة ابن الفنان الكبير إسماعيل ياسين، إنه لا صحة لوجود خلاف بين النجم الراحل، والفنان السيد بدير.

وأكدت "سامية" في تصريح خاص لمصراوي، أن ما يثار حول قيام السيد بدير بمسح مسرحيات وأعمال إسماعيل ياسين، هو محض إفتراءات، فقد قام بمسح تراث إسماعيل ياسين المسرحي مسؤول كبير بالتليفزيون، ولم يتبقَ سوى مشهدين فقط من أحد أعماله.

وتابعت: "كيف يكون هناك خلاف، وهما صديقين مقربين على المستوى الشخصي، فلم يجمعهما فقط البلاتوه، ولكن جمعتهما صداقة امتدت، ليكون الشهيد طيار سيد السيد بدير، صديق زوجي ياسين إسماعيل ياسين المقرب".

النجمان إسماعيل ياسين والسيد بدير، جمعتهما عدد من الأعمال أبرزها "كابتن مصر"، "بنت البلد"، "حلاق بغداد"، "اديني عقلك"، وغيرها من الأعمال.