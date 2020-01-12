الثلاثاء.. "الأوبرا" تحتفل بمئوية الشيخ سيد النقشبندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، يوم الثلاثاء 14 يناير، أمسية خاصة بمئوية ميلاد "قيثارة السماء" الشيخ سيد النقشبندي، تُقام في السابعة مساءً، على المسرح الصغير.
يشارك في الأمسية الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، المطرب ماهر إسماعيل وفرقته مع المنشدين: أحمد خضر، محمد الجعفري وحذيفة عبدالناصر ويديرها الشاعر محمد بهجت .
يُذكر أن سيد محمد النقشبندي ولد في يناير 1920، حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التي كان والده أحد مشايخها، في عام 1955 استقر في مدينة طنطا وذاعت شهرته وأحيا الليالي الروحانية في مختلف أنحاء مصر ودول العالم، ترك ثراتا ضخماً من التواشيح والابتهالات الدينية ولقب بـ"قيثارة السماء" و"أستاذ المداحين" وتوفي عام 1976.
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