خاص| جيجي لامارا ينفي القبض على زوج نانسي عجرم: كذب ومحاولة للابتزاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية أنباء تفيد بإلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، أمس السبت 11 يناير، ووجهت له تهمة تزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها.

ونفى جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، كل ما تردد، وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدكتور فادي الهاشم يتواجد حاليًا في منزله وسط أسرته، وأن كل ما يُنشر مُلفق وكذب في كذب، حسب تعبيره.

وتابع لامارا "أخبار غير حقيقية، عارية من الصحة كلها، ومحاولة للابتزاز؛ لأن في الموضوع اسم فنانة معروفة، لكن هذه اللغة ما بتمشي معنا لسبب واحد، وهو وجود تحقيق؛ ليخلص التحقيق، سيخرج دكتور فادي ويتكلم ويوضح كل شيء، ودكتور فادي كما ذكرت موجود ببيته، ولم يتم إلقاء القبض عليه".

وكانت فيلا نانسي عجرم تعرضت، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، والذي تم توقيفه قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.