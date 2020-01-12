عائشة بن أحمد تنشر صورة من كواليس "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية صورة من كواليس فيلمها الجديد "توأم روحي" والذي يجمعها بالفنان حسن الرداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت عائشة على الصورة: "برشا شخصيات في وقت ضيق توأم روحي، توحشت روحي، توحشتها عيشوشة". ويعرض لعائشة حاليا فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.

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