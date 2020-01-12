تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تثير ضجة بعد ما فعلته مع كلبها

اثارت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو استعرضت فيه مهاراتها في الإغراء بالرقص مع كلبها.واختارت ميريام كلينك أن تظهر هذه المرة بفيديو قصير ظهرت وهي تتمايل في وصلة رقص قصيرة على وقع أنغام أغنية غربية ، مرتدية هوت شورت مع بلوز قصير.

واستغنت ميريام كلينك هذه المرة عن حيوانها الأليف القط الشهير ”عنتر” ، واستبدلته بكلب حراسة كسرت منظره المخيف بشريطٍ وردي ولجام عنق مرصع بالكريستال النافر .