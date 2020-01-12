شاهد: المطرب الشعبي خالد عبد الرحمن يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

أعلن المطرب الشعبي خالد عبدالرحمن عن مفاجأة سارة لجمهوره خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عبدالرحمن خلال الفيديو “أزف لكم بشرى جميلة بمشاركتي في مسلسل “ضرب الرمال” الذي سيُعرض بإذن الله في شهر رمضان المبارك القادم”.

وتابع عبدالرحمن “أتمنى أنه ينال استحسانكم وتروني بوجه آخر غير وجه الفنان خالد، كذلك على مستوى التمثيل”.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلسل الجديد سيتم عرضه على قناة Sbc الفضائية، ويتطرق لتحولات وتغيرات المجتمع في السعودية حيث بدأت التجهيزات وتُصور أكثر مشاهده بالقصيم.

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