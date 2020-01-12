شاهد: في أول ظهور لها بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

لم تتمالك الفنانة السورية أصالة نصري، أعصابها أمام الصحفيين في أول ظهور لها بعد انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان.

وأظهر مقطع فيديو انفعال أصالة في ردها على سؤال معتاد عن مشاركتها في حفل خيري بالقاهرة تم تخصيصه لصالح مريضات السرطان.

وتفصيلا: وجهت إحدى الصحفيات سؤالا عن مشاركة الفنانة السورية في الحفل الخيري وقالت لها إن منظمي الحفل أشادوا بموقف أصالة وأنها لم تتردد لحظة في المشاركة، وحين طالبت أصالة بالحديث عن الحفل رفضت ذلك وانفعلت قائلة: ” لأ ما تسأليني كلميني عن الحفلة أكلمك أقولك إيه؟ ثم تجاهلتها وتناولت مشروبها.