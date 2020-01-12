شاهد: تغير جذري في وجه إلهام الفضالة بعد عملية شد اللغد

حرصت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على استعراض نتيجة تقنية شد اللغد، التي خضعت لها مؤخراً وتحديداً منذ 3 شهور.

إلهام الفضالة نشرت فيديو على سناب شات تستعرض من خلاله النتيجة التي حصلت عليها، بعد خضوعها لتقنية حديثة تعمل على شد منطقة اللغد، مؤكدة على أنها راضية تماماً على النتيجة التي وصلت إليها.

وقالت إلهام الفضالة أنها خضعت لتقنية لشد اللغد من خلال تطبيق جهاز على هذه المنطقة، الذي يعد بديلاً عن الخضوع لجراحة من أجل التخلص من ترهل هذا الجزء، مشيرة إلى أنها بعد فترة من خضوعها لهذه التقنية شعرت حقاً بفرق، ولكنها لم تكن راضية تماماً إلا أن الطبيبة أخبرتها أن عليها الانتظار 3 شهور حتى ترى النتيجة الأخيرة التي تتمناه.

وشددت إلهام الفضالة على أنها راضية تماماً بالنتيجة التي حصلت عليها بعد مرور 3 شهور، وأخذت تستعرض شكلها أمام الكاميرا وكيف أنها تخلصت تماماً من ترهل هذه المنطقة المزعجة.

من جهة أخرى، ظهرت إلهام الفضالة في مقطع على سناب شات بصحبة زوجها، وهي تقوم بدفعه على كرسي متحرك وذلك بعد تعرضه لحادث سير نتج عنه إصابته في الحادث برضوض في منطقة العمود الفقري.

وحاولت النجمة الكويتية ممازحة زوجها لإخراجه من شعوره بالضيق لعدم قدرته على الحركة، حيث قالت: “الزوجة الصالحة التي تدفع زوجها..صح يا أبو عيالي؟”، ليعلق هو: “أيوة صح”.