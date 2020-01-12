وفاة الفنان البحريني علي الغرير

توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، جراء إصابته بسكتة قلبية، حسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل في البحرين والعالم العربي عن تأثرهم بخبار الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم ”علي_الغرير“ تعازيهم لأهل الفنان الراحل.

وقال المغرد ”علي أكبر“: ”رسم البسمة على وجوهنا جميعًا، صغيرنا وكبيرنا.. كان كبيرًا بتواضعه وتسامحه وطيبته.. كنت وستكون كبيرًا يا بو خالد.. مهدي سيظل محفورًا في ذاكرتنا.. ألف رحمة ونور عليك“.

المغردة أم عبدالله الفلاحي قالت: ”الله يرحمه و يغفرله ويعوضه الجنه ونعيمها يحبونه الجميع صغار و كبار“.

وقال المغرد علي المهيزع: ”غرز رسائل عميقة جداً بإتقانه لشخصية ”مهدي“ في سعدون، أحببناه كثيراً بدور ”الرقي“ في نيران أما ”طفاش“ فتلك حكاية أخرى أحبه الصغار قبل الكبار بشخصيته المتواضعة والمرحة سفير الإبتسامة.. في ذمة الله لا تنسوه بالدعاء“.