فيديو .. محمد عز يطرح أحدث كليباته فاكرني مرتاح

طرح الفنان محمد عز أحدث كليباته بعنوان فاكرني مرتاح، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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وكليب فاكرني مرتاح من إخراج أمين إسماعيل، والأغنية من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم

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منير.

ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد عز، في بطولة مسلسل الأخ الكبير، والذي يتم عرضه حاليًا على شاشة التلفزيون، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من زينب عبد الوهاب،

هاجر أحمد، إسماعيل شرف، أحمد إمام، محسن منصور، محمود حجازي، ميرهان حسين، هبة مجدي، محمد عز، عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، أشرف زكي، إيهاب فهمي، عمرو عبد العزيز، محمد نجاتي، أيتن عامر.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يعيش في حي بولاق، حيث يواجه العديد من التحديات في حياته ويحاول التغلب عليها.