بعد حادث اقتحام منزلها.. استدعاء نانسي عجرم للنيابة

كشفت نتائج التحقيقات الأمنية اللبنانية، عن مفاجآت جديدة ومغيرة لمسار قضية سرقة فيلا النجمة نانسي عجرم، ذلك الحادث الذي أسفر عن قتل شخص اتهم من قبل الدكتور فادى الهاشم زوج النجمة نانسي بمحاولة السطو على المنزل.

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وفى تطور جديد للقضية، كتبت النيابة اللبنانية فصلاً جديدًا بعدما

أصدرت قرارات جديدة تتعلق بقتل المقتحم على يدبعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير الماضي، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم إلقاء

القبض مساء السبت، على فادي الهاشم، لإستجوابه مرة آخرى حول ملابسات الواقعة وتزوير مقطع فيديو تفريغ كاميرات الفيلا الخاصة به، بعد ظهور الأدلة الجديدة.

ومن المقرر استدعاء النجمة نانسي عجرم الساعات المقبلة إلى النيابة، لإعادة استجوابها مرة آخرى حول الواقعة.



يذكر أن الطبيب فادي الهاشم، أحيل إلى التحقيقات الأحد الماضي، لاتهامه بقتل المدعو محمد حسن الموسى، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة.