إيرادات فيلم بنات ثانوي تقترب من الـ 2 مليون جنيه في أقل من أسبوع

حقق فيلم بنات ثانوي أمس السبت 11 يناير، إيراد قُدر بـ 252 ألفًا و418 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في أقل من أسبوع مليون و926 ألفًا و788 جنيهًا.
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وكان تم طرح الفيلم يجمع دور العرض يوم الأثنين 6 يناير الماضي.
يذكر أن فيلم بنات ثانوي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى،هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، أحمد صيام، محمد جمعة، إسماعيل شرف، باسم موريس عدلي، إيمي إسلام.
وتدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.
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