إبداع إحسان عبدالقدوس يرفع شعار لا للرقابة

يحل اليوم الذكرى الثلاثون على رحيل الكاتب إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.

ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة، كما انه نجل السيدة روز اليوسف اللبنانية المولد وتركية الأصل وهي مؤَسِسَة المجلة التي تحمل نفس أسمها ومجلة صباح الخير، أما والده فهو محمد عبد القدوس كان ممثلاً ومؤلفاً مصري.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها موقف إحسان عبدالقدوس من الرقابة:

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كان إحسان عبد القدوس يكتب للناس ولا يضع عينيه على النقاد، ولكن مثلما كانت له معارك سياسية في قصصه ورواياته التي كتبها كانت له أيضا منازلات فنية مع السينما والرقابة ومنها

- فيلم "البنات والصيف" تدخلت الرقابة في القصة وقامت بتعديل نهاية الفيلم، وذلك بانتحار البطلة مريم فخر الدين عقابًا لها لأنها خانت زوجها في الفيلم وذلك عكس مجريات القصة الحقيقية.

- فيلم "لا أنام" قامت الرقابة بتعديل نهاية الفيلم

بحرق بطلة الفيلم فاتن حمامة لأنها كانت بنتا شريرة رغم أن القصة لم تكن كذلك.

- وفيلم "الطريق المسدود" طلبت الرقابة تعديل نهاية الفيلم بزواج البطلة بدلاً من انتحارها.

- وفيلم "يا عزيزي كلنا لصوص" رفضت الرقابة اسم الفيلم بحجة أنه يدل على أن فيه حكم على كافة البلد بأنهم لصوص، ووزير الثقافة في ذلك الوقت أوقف الفيلم سنتين حتى تمت الموافقة عليه بعد ذلك

- فيلم "حتى لا يطير الدخان" عندما عرضت قصته على الرقابة رفضت تماما، حتى أن منتج الفيلم تخلى عن إنتاج الفيلم، ومن ثم بعدها بفترة قام مخرج الفيلم أحمد يحيى بعمل استئناف إلى لجنة التظلمات وكانت معركة طويلة إلى أن تم الموافقة على الفيلم.