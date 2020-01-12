غدًا.. محمد منير يستقبل عزاء زوج شقيقته بالشيخ زايد

يقام مساء غدًا الاثنين عزاء محمود أبا اليزيد ، زوج شقيقة الكينج محمد منير وابن عمه ومدير أعماله، وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان شُيع أمس جثمان زوج شقيقة الفنان محمد منير ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، الشهير بمحمود منير، وذلك بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وكان حرص على حضور الجنازة

كل من الإعلامي محمود سعد والشاعر أيمن بهجت قمر، حيث رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ابن عم وزوج شقيقة الفنان محمد منير، وذلك بمستشفى دار الفؤاد بعد صراع مع المرض.